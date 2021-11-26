Двоих мужчин задержали за похищение знакомых в Москве

Обстоятельства похищения двух человек выясняют следователи в Москве.

Как сообщили "Вестям Подмосковья" в ГСУ СКР по Москве, преступление было совершено вечером 21 ноября. Следователи выяснили, что трое мужчин похитили двух знакомых и доставили их в квартиру на улице Берзарина.

Там похищенных избивали, требуя от них в качестве выкупа 150 тысяч рублей.

Сообщается, что 22 ноября злоумышленники дали возможность одному из потерпевших выйти на связь с родными, чтобы те перевели требуемую сумму.

После этого один их знакомых похищенных сообщил правоохранителям о совершённом преступлении.

Согласно информации столичного ГСУ СКР, по факту случившегося завели дело по статьям УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в отношении двух лиц из корыстных побуждений" и "Вымогательство".

В результате совместных действий следователей и полицейских удалось двоих предполагаемых похитителей. В настоящее время решается вопрос об их заключении под стражу.

Сейчас правоохранители ищут скрывшегося сообщника задержанных.

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