Рецидивиста задержали за похищение школьницы в Рязанской области

Подозреваемого в похищении 14-летней школьницы задержали правоохранители в Рязанской области. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжске. Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления", — цитирует представителя МВД "Интерфакс".

По информации следственного управления СКР по Рязанской области, преступление в отношении несовершеннолетней было совершено вечером 26 октября. На улице к школьнице подошёл незнакомец, с которым у неё случился конфликт. В ходе него мужчина затолкал девушку в багажное отделение своей машины и поехал по дороге Ряжск — Нагорное.

В пути школьнице удалось перебраться в салон автомобиля и покинуть его через заднюю дверь. В результате падения девушка получила ссадины. Её здоровье вне опасности.

В настоящее время в связи с инцидентом в Ряжске следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Похищение несовершеннолетней".

Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства совершённого преступления.

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