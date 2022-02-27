В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Калужской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Калужской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

"Предотвращён теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области", — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По информации ФСБ, силовики задержали гражданина одного из государств Средней Азии, который занимался подготовкой теракта по указанию запрещённой в РФ международной террористической организации ИГ.

Сообщается, что сотрудники ФСБ обнаружили неподалёку от арендованного злоумышленником жилья тайник, из которого изъяли взрывчатку и поражающие элементы, предназначенные для изготовления самодельного взрывного устройства.

В телефоне мужчины силовики увидели изобличающую его переписку с представителями террористических структур.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время задержанный уже дал признательные показания.

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