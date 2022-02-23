В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства предотвратили теракт в православном храме Крыма.
Нападение готовили сторонники украинской экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщили в ЦОС. Сейчас с ними работают следователи.
"В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан РФ, которые являются сторонниками экстремисткой организации "Правый сектор"*. Они осуществляли подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона", — отметил представитель ФСБ.
По информации специалистов, подозреваемые решились на теракт ради "устрашения населения". Сотрудникам ФСБ удалось изъять у одного из задержанных компоненты взрывчатки, сделанной своими руками. Мужчина прятал их у себя в гараже, передаёт ТАСС.
Подробности случившегося устанавливаются, сторонникам украинских экстремистов грозит уголовная ответственность.
* Экстремистская организация, запрещённая на территории Российской Федерации.
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