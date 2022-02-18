Новорождённого младенца утопили в унитазе в Астраханской области

Обстоятельства убийства новорождённого младенца устанавливают следователи в Астраханской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл в одном из сёл Наримановского района. В преступлении подозревают 29-летнюю местную жительницу.

Как выяснили следователи, женщина, никому не сообщавшая о своей беременности и не обращавшаяся по этому поводу к врачам, родила дома мальчика.

"Сразу же после родов подозреваемая оставила новорожденного ребёнка в унитазе, в результате чего он захлебнулся", — говорится в сообщении.

В настоящее время в связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье УКР РФ "Убийство матерью новорождённого ребёнка".

Ранее сообщалось, что 14 февраля в Москве 30-летняя женщина родила дома ребёнка, положила его в пакет и выбросила из окна на четвёртом этаже. По информации столичного ГСУ СКР, младенца госпитализировали в тяжёлом состоянии. В отношении его матери завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка".

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