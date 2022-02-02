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Автор Владимир Васютченко

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына

Происшествия

Обстоятельства убийства девятимесячного ребёнка выясняют следователи в Свердловской области.

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 9-месячного сына

По информации регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл в ночь на 2 февраля в одном из сёл Каменского района. В преступлении подозревают местную жительницу 2001 года рождения.

"По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сёл Каменского района, убила своего 9-месячного сына", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи возбудили в отношении жительницы Свердловской области уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". Сотрудники СКР намерены ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу.

В рамках расследования дела следователи уже провели осмотр места происшествия. Проводятся допросы свидетелей. Назначен ряд экспертиз. В частности, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу подозреваемой.

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Автор: Владимир Васютченко
Темы свердловская область
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