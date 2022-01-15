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Автор Владимир Васютченко

В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан

Происшествия

Обстоятельства убийства полуторагодовалого ребёнка выясняют следователи в Кисловодске.

В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан

По информации СУ СКР по Ставропольскому краю, тело мальчика с ножевыми ранениями нашли на лестничной клетке в одном из общежитий Кисловодска 15 января. По факту гибели ребёнка следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". В ходе его расследования правоохранители вышли на подозреваемого в преступлении — 54-летнего жителя Кисловодска. Следователи выяснили, что он является сожителем няни убитого мальчика.

"По данным следствия, утром семья оставила ребёнка с няней, которая проживала с сожителем. Мужчина нанёс мальчику ножевые ранения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мальчика. Решается вопрос о его заключении под стражу.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Туда направился глава краевого следственного управления Игорь Иванов. В рамках расследования дела планируется провести ряд экспертиз.

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"Убийство ребенка няней - это бытовой случай"
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Темы ставропольский край
Новости
В Кисловодске зарезали 1,5-годовалого ребёнка: подозреваемый в убийстве задержан
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