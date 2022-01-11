В Нижегородской области завели дело об убийстве ребёнка: его выбросили из окна

Обстоятельства убийства двухлетнего мальчика выясняют следователи в Нижегородской области.

По информации регионального следственного управления СКР, тело ребёнка обнаружили 9 января у одной из многоэтажек в Центральном микрорайоне города Выкса.

В убийстве мальчика заподозрили его 62-летнюю бабушку. Как выяснили следователи, вечером 8 января женщина, будучи нетрезвой, выбросила внука из окна кухни своей квартиры на пятом этаже.

Сообщается, что ребёнок упал в сугроб. Как установили судмедэксперы, мальчик скончался от переохлаждения.

В настоящее время бабушка убитого ребёнка задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". В ближайшее время женщине планируется предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании для неё меры пресечения.

В сообщении отмечается, что фигурантка уголовного дела, а также родители убитого мальчика не состояли на профилактическом учёте.

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