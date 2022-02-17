В КЧР зарезали москвича: предполагаемого убийцу объявили в федеральный розыск

Обстоятельства убийства жителя Москвы выясняют следователи в КЧР.

По информации республиканского СУ СКР, инцидент произошёл накануне, 16 февраля неподалёку от станицы Кардоникской. Там решила остановиться на обочине группа москвичей, направлявшихся в автомобиле Ford Transit в Архыз.

Как выяснили следователи, к столичным туристам подъехали на машине двое местных жителей. Между ними и москвичами произошёл конфликт, потом началась драка. В ходе неё один из местных ударил ножом в живот жителя Москвы, который скончался от полученного ранения по дороге в больницу.

В связи с гибелью москвича сотрудники СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". Следователи установили, что к преступлению причастен 34-летний житель станицы Сторожевая. В настоящее время его объявили в федеральный розыск.

В рамках расследования дела сотрудники СКР уже осмотрели место преступления. Ведутся допросы свидетелей инцидента. Планируется провести ряд экспертиз.

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