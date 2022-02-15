В Москве мать выбросила новорождённого младенца с 4-го этажа

Обстоятельства инцидента с новорождённым младенцем выясняют сотрудники прокуратуры в Москве.

По информации столичной прокуратуры, ЧП случилось накануне, 14 февраля, в одной из многоэтажек на улице Ставропольской. Согласно предварительным данным, там 30-летняя горожанка родила дома мальчика, положила его в пакет и выбросила из окна на четвёртом этаже. Сообщается, что в настоящее время младенец и его мать госпитализированы.

"Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Свердловской области 2001 года рождения, которая, по информации СКР, в ночь на 2 февраля 2022 года убила своего девятимесячного сына.

В рамках расследования дела планируется провести, в частности, судебную психиатрическую экспертизу подозреваемой.

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