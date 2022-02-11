Уголовное дело завели из-за гибели людей при падении Ан-2 на Камчатке

Обстоятельства смертельного авиаинцидента устанавливают следователи и сотрудники прокуратуры в Камчатском крае.

По информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, ЧП произошло 11 февраля возле села Северные Коряки в Елизовском районе. Около 12.30 по местному времени там разбился самолёт Ан-2, направлявшийся в село Тымлат Карагинского района.

Как сообщил в Telegram глава региона Владимир Солодов, частный самолёт, выполнявший технический рейс, разбился при взлёте с необорудованной полосы. По предварительным данным, в результате инцидента погибли двое членов экипажа Ан-2.

В настоящее время в связи с падением самолёта следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сотрудники СКР выехали на место происшествия.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале проверки исполнения законодательства о безопасности полётов в связи с падением самолёта в Елизовском районе.

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