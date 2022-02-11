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Автор Игорь Рябов

Свидетельница тройного убийства в Москве рассказала о случившемся

Происшествия

Свидетельница события тройного убийства на Бескудниковском бульваре в Москве рассказал, что в момент преступления на улице никого не было.

Свидетельница тройного убийства в Москве рассказала о случившемся

Продавщица в зоомагазине сообщила, что примерно в 12:00 мужчина выпал из окна, после чего к дому приехали правоохранители и медики скорой помощи.

По словам девушки, когда она услышала звук, то подумала, что упала клетка в магазине. Оказалось, что в доме напротив из окна одной из квартир выпал мужчина. Его тело в течение нескольких часов лежало на земле.

"Никто не кричал, ничего такого не было", — отметила свидетельница в беседе с Телеканалом "360".

Когда девушка вышла из магазина, то не увидела на улице ни одного прохожего. Она пояснила, что не знает, кто мог вызвать скорую помощь и полицию.

В четверг, 10 февраля в Москве произошло тройное убийство. Правоохранители обнаружили в одной из квартир дома, расположенного на Бескудниковском бульваре, тела двух человек — мужчины и женщины. По данным следствия, тела жертв покрыты колото-резаными ранами, что свидетельствует о насильственном характере смерти. Также возле дома было найдено тело мужчины, который был прописан в той самой квартире. Судя по характеру травм на его теле, москвич упал из окна.

Заведено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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Темы москва убийство преступление
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