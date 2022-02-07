Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выступила в роли спонсора для Оксаны Садовник, пострадавшей в ДТП с её участием. Блогер оказала девушке помощь в открытии фотостудии и приехала на церемонию её открытия в Звенигороде.

По словам Оксаны Садовник, после ДТП Собчак заявила, что готова оплатить пострадавшей какие угодно расходы на любые цели. Девушка решила открыть фотостудию, которая обошлась Собчак в 1,15 миллиона рублей.

"Когда я пришла в себя я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у неё есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она — талантливый и крутой фотограф — сможет работать", — так описала это события Собчак в своём Instagram.

Также телеведущая рассказала, что будет с её водителем, который был за рулём авто, попавшего в ДТП со смертельным исходом.

"Требовать с него ничего не буду. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо", — отметила Собчак в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, ДТП со смертельным исходом, одним из участников которого стала Ксения Собчак, случилось в Сочи 9 октября. Авария произошла по вине водителя, в машине которого в качестве пассажира находилась телеведущая. Предварительное расследование по делу об этом ДТП было закончено в декабре 2021 года.

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