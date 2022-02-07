EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП

Происшествия

Журналист и телеведущая Ксения Собчак выступила в роли спонсора для Оксаны Садовник, пострадавшей в ДТП с её участием. Блогер оказала девушке помощь в открытии фотостудии и приехала на церемонию её открытия в Звенигороде.

Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП

По словам Оксаны Садовник, после ДТП Собчак заявила, что готова оплатить пострадавшей какие угодно расходы на любые цели. Девушка решила открыть фотостудию, которая обошлась Собчак в 1,15 миллиона рублей.

"Когда я пришла в себя я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь. Оксана поделилась, что у неё есть мечта. Она всю жизнь мечтала о фотостудии, в которой она — талантливый и крутой фотограф — сможет работать", — так описала это события Собчак в своём Instagram.

Также телеведущая рассказала, что будет с её водителем, который был за рулём авто, попавшего в ДТП со смертельным исходом.

"Требовать с него ничего не буду. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо", — отметила Собчак в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, ДТП со смертельным исходом, одним из участников которого стала Ксения Собчак, случилось в Сочи 9 октября. Авария произошла по вине водителя, в машине которого в качестве пассажира находилась телеведущая. Предварительное расследование по делу об этом ДТП было закончено в декабре 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Собчак о допросе после смертельного ДТП в Сочи и очной ставке с признавшим вину водителем
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы дтп сочи ксения собчак
Новости
В Роспотребнадзоре спрогнозировали мутацию COVID-19 в сторону большей заразности
На белорусском ТВ высмеяли слухи о "вторжении": "Разнести Киев ракетами"
Биолог объяснила, можно ли заразиться "омикроном" через покупки в магазине
Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП
Известную советскую актрису Осипович нашли мёртвой в день её рождения
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Садальский попросил дать оценку словам Понаровской о Пугачёвой
В ГД предложили "выдавать" на одного абонента ограниченное количество сим-карт
Грабитель погиб при подрыве банкомата в Подмосковье
Блогер Литвин взорвал BMW М5 стоимостью 10 миллионов: "Догадайтесь, зачем?"
Последние материалы
Собчак стала спонсором мечты девушки, пострадавшей в сочинском ДТП
Известную советскую актрису Осипович нашли мёртвой в день её рождения
Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военнослужащих
Садальский попросил дать оценку словам Понаровской о Пугачёвой
В ГД предложили "выдавать" на одного абонента ограниченное количество сим-карт
Грабитель погиб при подрыве банкомата в Подмосковье
Блогер Литвин взорвал BMW М5 стоимостью 10 миллионов: "Догадайтесь, зачем?"
Алек Болдуин остался в восторге от выступления Валиевой на льду Пекина
Эксперт РАН рассказал, как провел три "волшебных" дня с "омикроном"
Лукашенко рассказал о застольях с Ельциным и Назарбаевым: "Саша, по рюмашке"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву

Встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным должна состояться 15 февраля. Однако атмосфера её уже изрядно испорчена немецкой стороной, считает политолог Александр Сосновский.

Сосновский объяснил, почему Шольц может теперь не лететь в Москву
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Шоу-бизнес
Выяснилось, зачем жена Градского скрывает свой истинный возраст
Мир. Новости мира
"Это госизмена": в Киеве резко раскритиковали закупку газа РФ у венгров
Авто
Зачем китайской Chery завод УАЗ? Российским рабочим можно платить в 5 раз меньше
Ирина Шлионская Прототипы "Мастера и Маргариты": от Льва Толстого до Сталина Ирина Шлионская Усам Оздемиров Россия — Китай: ветер больших перемен дует с востока Усам Оздемиров Любовь Степушова Россия и Китай близки к решению вопроса о мировом господстве Любовь Степушова
Здоровье
Кардиолог рассказала, как самому определить степень тяжести "омикрона"
Шоу-бизнес
Градский держал Коташенко в строгости: жил отдельно и контролировал
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Здоровье
Кардиолог раскрыла единственную добавку, действительно полезную для сердца
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников