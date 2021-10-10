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Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

Происшествия

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в серьёзное ДТП. Авария произошла по дороге из Адлера на Красную поляну. Лоб в лоб столкнулись Mercedes и Volkswagen. В результате происшествия погибла пассажирка, ещё двоих госпитализировали. 

Ксения Собчак попала в ДТП со смертельным исходом

По сообщению Telegram-канала РЕН ТВ, телеведущая не пострадала.

После ДТП Ксения пересела в другое авто вместе с охраной и сопровождающими и уехала.

Однако официально информацию в социальных сетях ни сама Ксения Собчак, ни её помощники не подтвердили. Менеджер телеведущей Кирилл Суханов не стал комментировать случившееся. О происшествии рассказал водитель "Мерседеса", в котором ехала Собчак. 

Также не сообщается о состоянии пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. 

Ранее Pravda.Ru писала, как телеведущая "радушно" встретила своего дальнего родственника. Так Ксения Собчак назвала шоумена Александра Гудкова и они, вероятно, посетили шоу "Абсолютно Нага" Екатерины Варнавы. О своих впечатлениях телеведущая поделилась в своём аккаунте Instagram: "стриптиз в центре Москвы?!?! Это вообще ещё законно?!?!!", написала светская львица. 

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Автор: Екатерина Широкова
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