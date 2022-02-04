Уголовное дело о попытке убийства ученицы в школе завели в Крыму

Обстоятельства попытки убийства 13-летней ученицы выясняют следователи в Крыму.

По республиканского ГСУ СКР, инцидент произошёл 1 февраля на заднем дворе одной из школ в Бахчисарайском районе. Там 16-летний подросток с малолетним приятелем попытались задушить школьницу, с которой у них были неприязненные отношения. Когда та потеряла сознание, злоумышленники испугались и скрылись с места происшествия.

В настоящее время в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Следователи планируют провести ряд экспертиз.

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль ход расследования дела о попытке убийства школьницы, а также начала в связи с инцидентом проверку соблюдения законодательства о защите прав и свобод несовершеннолетних.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение обязанностей сотрудниками системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

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