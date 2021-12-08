Насильник, пытавшийся убить девушку в Москве, удерживал в квартире двух женщин

28-летний мужчина, задержанный за изнасилование и попытку убийства девушки в Москве, незаконно удерживал в квартире двух женщин. Об этом сообщает ГС СКР по Москве.

Преступление было совершено в ночь на 7 декабря. По информации следственного управления, в одной из квартир в столице мужчина избил и изнасиловал девушку. Та, пытаясь спастись, спрыгнула с четвёртого этажа. Злоумышленник спустился за ней с ножом и нанёс потерпевшей множественные ранения, после чего скрылся. Девушку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Следователи выяснили, что в момент в преступления в квартире, где оно было совершено, находились две женщины. Злоумышленник связал им руки скотчем. Когда он скрылся, женщины смогли освободиться.

В настоящее время правоохранители задержали подозреваемого в преступлении. Ему уже предъявили обвинение по статьям УК РФ "Изнасилование", "Покушение на убийство", а также "Незаконное лишение свободы, совершённое в отношении двух лиц".

Сообщается, что потерпевшие опознали обвиняемого. Планируется, что 8 декабря Хорошевский райсуд рассмотрит ходатайство следствия о заключении фигуранта дела под стражу.

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