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Автор Евгения Васильева

Group-IB выявила в Сети 13 тысяч предложений о продаже сертификатов о вакцинации

Происшествия » Парад мошенников

Специалисты Digital Risk Protection Group-IB за две недели зарегистрировали 12,8 тысячи предложений продать сертификат о сделанной против COVID-19 прививке, в том числе детям. Также люди могли отдельно приобрести QR-коды.

Group-IB выявила в Сети 13 тысяч предложений о продаже сертификатов о вакцинации

По данным исследования, за минувшие три месяца число противозаконных предложений достигло 110 тысяч. При этом в сентябре-октябре прошлого года их было всего три тысячи, отметили эксперты. Также они рассказали, что мошенники действуют в основном в Telegram-каналах. Ещё такие услуги можно обнаружить на сайтах, даркнет-форумах и в социальных сетях.

"В настоящее время цена за "комбо-вариант" — сертификат + QR-код — варьируется от 5 до 8 тысяч рублей, также можно приобрести отдельно QR-код примерно за 2 тысячи рублей", — сообщил аналитик Евгений Егоров, слова которого приводит ТАСС.

Сертификат о вакцинации "Спутником М" для детей стоит свыше 7 тысяч рублей, добавил эксперт. Вместе с этим он предупредил россиян о мошенниках, которые берут деньги за этот документ, но на самом деле не предоставляют его.

Ранее эпидемиолог Дарья Даниленко предупредила, что у людей, которые привились от COVID-19 более шести месяцев назад, защита от омикрон-варианта ослабела в 12 раз. Также врач призвала граждан России ревакцинироваться.

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«Я купил сертификат»: как мошенники зарабатывают на прививках
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
Темы covid-19 мошенники коронавирус дарья даниленко
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