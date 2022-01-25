Один человек погиб при подрыве взрывного устройства в общежитии в Приморье

Обстоятельства гибели человека при подрыве взрывного устройства выясняют правоохранители в Приморском крае.

По информации региональной прокуратуры, инцидент произошёл 25 января в городе Арсеньеве.

Согласно предварительным данным, ранее судимый горожанин подорвал взрывное устройство в общежитии на улице Островского.

В результате происшествия один человек погиб, пятеро, в том числе "подрывник", пострадали.

Как сообщили в краевом следственном управлении СКР, в связи с ЧП на улице Островского следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".

В настоящее время сотрудники СКР осматривают место происшествия и допрашивают его очевидцев. Планируется провести ряд экспертиз.

Ход расследования дела взяла на контроль городская прокуратура. Сообщается, что для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал прокурор Арсеньева Александр Непрокин.

Сотрудники прокуратуры планируют оценить действия должностных лиц, которые должны были контролировать поведение подозреваемого в преступлении, состоящего на учёте, поскольку ему заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

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