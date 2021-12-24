Подростка и женщину ранило осколками СВУ при нападении на дом в Оренбуржье

Обстоятельства нападения на частный дом с применением взрывных устройств и огнестрельного оружия выясняют следователи в Оренбургской области.

По информации регионального СУ СКР, инцидент произошёл утром 24 декабря в городе Кувандык. Там 49-летний местный житель напал на дом, в котором живут его бывшая супруга с сыном и матерью. При нападении мужчина использовал, предположительно, самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.

В результате инцидента 13-летнего сына подозреваемого ранило осколками. Кроме того, он сломал руку. Мать экс-супруги нападавшего получила осколочные и огнестрельное ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось задержать его. В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом".

В рамках расследования дела следователи, криминалисты и взрывотехники осмотрели место происшествия. Проводятся допросы свидетелей инцидента. Планируется провести ряд экспертиз.

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