Сработавшее у гимназии в Серпухове СВУ было начинено поражающими элементами

Выпускник православной гимназии Серпухова, который 13 декабря подорвал возле неё СВУ, начинил его поражающими элементами.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, при обыске дома у отца подозреваемого были обнаружены металлические шарики для пневматического оружия.

"Аналогичные элементы были использованы во взрывном устройстве", — рассказал собеседник агентства.

Напомним, утром 13 декабря возле православной гимназии на территории женского монастыря в подмосковном городе Серпухове сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва пострадали 12 подростков, одного из них госпитализировали.

Бывший ученик гимназии, который привёл в действие СВУ, попал в реанимацию с множественными ранениями, в том числе с травматической ампутацией ноги. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

В связи со взрывом на территории монастыря в Серпухове завели уголовное дело по статьям УК РФ "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Расследовать его поручено ГСУ Следственного комитета России.

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