Врач предлагал лечиться от COVID-19 "мертвой водой" и не мыться неделю

Минздрав республики Хакассия пообещал провести разъяснительную беседу с врачом, который рекомендовал пациентам лечиться от коронавируса "мёртвой водой".

Ранее в интернете были опубликованы фотографии рецепта, который выписал терапевт из Хакассии. Медик рекомендовал пациентам лечиться от COVID-19 "мёртвой водой" и не мыться неделю. Ещё один пользователь Сети рассказал, что врач советовал ему снижать температуру магнитотерапией, проводя около горла и носа магнитом.

Минздрав республики сообщил, что с врачом проведут разъяснительную беседу.

Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, как лечиться при первых признаках заражения омикрон-штаммом COVID-19. Она отметила, что пациенту необходимо пить больше жидкости, а также принимать противовирусные и при необходимости — жаропонижающие препараты.

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