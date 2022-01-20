Минздрав республики Хакассия пообещал провести разъяснительную беседу с врачом, который рекомендовал пациентам лечиться от коронавируса "мёртвой водой".
Ранее в интернете были опубликованы фотографии рецепта, который выписал терапевт из Хакассии. Медик рекомендовал пациентам лечиться от COVID-19 "мёртвой водой" и не мыться неделю. Ещё один пользователь Сети рассказал, что врач советовал ему снижать температуру магнитотерапией, проводя около горла и носа магнитом.
Минздрав республики сообщил, что с врачом проведут разъяснительную беседу.
Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала, как лечиться при первых признаках заражения омикрон-штаммом COVID-19. Она отметила, что пациенту необходимо пить больше жидкости, а также принимать противовирусные и при необходимости — жаропонижающие препараты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что через две недели между Россией и Западом начнётся война.