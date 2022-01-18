EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Алма-Ате готовы отменить режим ЧП
Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов
В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Доктор Чумаков объяснил решение сократить срок карантина из-за COVID-19
Премьер Эстонии заявила, что в росте цен на газ в 4 раза в Европе виновата РФ
Шольц рассказал о невозможности поставок оружия Украине
Гинцбург о продолжении пандемии: "Омикрон" — не последний штамм
Автор Игорь Рябов

В небе над Сочи молния ударила в самолёт

Происшествия

Молния ударила в пассажирский самолёт "Уральских авиалиний", когда он заходил на посадку в аэропорту Сочи. Воздушное судно было отстранено от полётов. Специалисты проверяют его техническое состояние.

Самолёт приземлился успешно. Никто из пассажиров не пострадал. Они были переведены на другой рейс авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Ранее в Краснодаре молния ударила в самолёт авиакомпании Azur Air. По словам пассажиров, после удара лайнер на несколько секунд завис в воздухе, а потом начал падать. Экстренная посадка завершилась успешно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Первые кадры с места крушения самолета Ан-26 под Хабаровском
Автор: Игорь Рябов
сочи молния самолёт
Последние материалы
Десятки боевиков захватили школу в подконтрольном Украине селе в Донбассе
Иосиф Пригожин не получил от своей дочери приглашение на её свадьбу
Роспотребнадзор: в Москве около 80% заболевших "омикроном" не выезжали из города
Доклад ИКАО: Белоруссия одержала победу над Западом?
Политолог: США готовы к новому Майдану на Украине для удара по России
В небе над Сочи молния ударила в самолёт
В Алма-Ате готовы отменить режим ЧП
Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов
В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова Усам Оздемиров Энергопереход поддержат идеей человекоцентричности Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Мир. Новости мира
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников