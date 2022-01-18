В небе над Сочи молния ударила в самолёт

Молния ударила в пассажирский самолёт "Уральских авиалиний", когда он заходил на посадку в аэропорту Сочи. Воздушное судно было отстранено от полётов. Специалисты проверяют его техническое состояние.

Самолёт приземлился успешно. Никто из пассажиров не пострадал. Они были переведены на другой рейс авиакомпании, сообщает РИА Новости.

Ранее в Краснодаре молния ударила в самолёт авиакомпании Azur Air. По словам пассажиров, после удара лайнер на несколько секунд завис в воздухе, а потом начал падать. Экстренная посадка завершилась успешно.

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