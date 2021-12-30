Мэр Томска Кляйн получил два года колонии

В Томске суд приговорил мэра города Ивана Кляйна к двум годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство. Также осуждённый должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Когда Кляйн освободится, то не сможет три года работать на госслужбе и в органах местного самоуправления. Прокурор настаивал на более жёстком наказании — пять лет лишения свободы.

Мэр Томска проходил обвиняемым по трём уголовным делам, два из которых связаны с превышением должностных полномочий и одно — с участием в бизнесе.

По данным следствия, в 2016 году Кляйн не позволил предпринимателю получить землю под строительство, так как она граничила с заводом "Томское пиво". В 2015 году мэр Томска обязал начальника департамента архитектуры и градостроительства городской администрации передать своей дочери земельный участок без торгов. Третье уголовное дело касается бизнеса: будучи мэром города, Кляйн управлял деятельностью ОАО "Томское пиво".

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