Мэру Томска Ивану Кляйну предъявили обвинения в превышении должностных полномочий. Сейчас чиновник находится под стражей. Градоначальник продолжает отрицать свою вину.
"Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК России. Обвиняемый виновным себя не признал. По ходатайству следователя суд Томска избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.