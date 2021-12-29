СК начал проверку из-за обнаружения тела замёрзшего мальчика в Подмосковье

Обстоятельства гибели 11-летнего мальчика выясняют следователи и сотрудники прокуратуры в Московской области.

По информации регионального следственного управления СКР, мальчик пропал 27 декабря в городе Дубна. Он вышел из автобуса, направляясь в школу, но не добрался туда и домой тоже не вернулся.

Как сообщает прокуратура Московской области, тело мальчика обнаружили в ходе поисков на улице Программистов в Дубне. По данным СКР, оно находилось у реки Южная Канава.

Следователи не нашли следов насильственной смерти на теле школьника. Согласно предварительным данным, он умер из-за обморожения.

Следователи начали проверку по факту гибели мальчика. Они осмотрели места происшествия, изучили записи камер наружного наблюдения, зафиксировавших маршрут передвижения школьника, опросили его родителей, а также свидетелей.

Областная прокуратура также начала проверку в связи с инцидентом в Дубне. Сотрудники прокуратуры намерены оценить исполнение треований законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей погибшего мальчика.

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