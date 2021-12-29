В Московской области насмерть замёрз 11-летний мальчик

В Московской области насмерть замёрз 11-летний мальчик. Как сообщает РЕН ТВ, его тело нашли на улице Программистов в Дубне.

За день до этого в сети появилась информация о том, что мальчик пропал. Утром 27 декабря он вышел из дома и должен был поехать в школу на автобусе, но там не появился.

По некоторым данным, школьник сел не на тот автобус, а денег на ещё одну поездку у него не было, поэтому он пошёл пешком.

В 2013 году тела двух мальчиков 4 и 5 лет с признаками обморожения были обнаружены в бане на участке частного дома города. По данным следствия на Новый год их родители, состоящие в гражданском браке, ушли распивать спиртное, оставив детей в доме. Кроме мальчиков там находились две их сестры 3 и 1 года.

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