Адвокат рассказала о краже у брата Моргенштерна 4,5 миллионов рублей

Мошенники украли у брата репера Алишера Моргенштерна Максима 4,5 миллиона рублей. Адвокат Анна Фролова рассказала, как злоумышленникам удалось это сделать, в беседе с 5-tv.ru.

Юрист рассказала, что для кражи денег мошенниками был применён кардинг — схема, при которой в банкомат устанавливается специальное устройство, которое сканирует обе стороны вставленной в него карты, включая даже пин-код. Максим Моргенштерн пользовался банкоматом на Сейшелах, где он отдыхал со своей девушкой и где мошенники отсканировали его карту.

"Как нам на данный момент удалось установить, эти средства мошенническим путём выведены на территорию Малайзии. Это — такое явление, как кардинг", — рассказала Фролова.

После получения чужих платёжных данных преступники обычно продают их. Специалисты полагают, что так было в случае с Максимом Моргенштерном.

"Очень тяжело отследить, куда уходят эти денежные средства — но нам уже удалось установить, что деньги ушли в Малайзию, на оплату отеля на год вперёд. Представьте себе, на год вперёд!" — не сдержала эмоций адвокат.

Юрист пояснила, что бронь отеля — это способ отмывания денег. Потом бронь отменяют, небольшой процент остаётся владельцу отеля, а остальная, "отмытая" сумма — мошенникам.

"Мы привлекли специалистов, детектива — они уже смогли отследить, в какой отель ушли средства. Есть один минус — нам очень тяжело связаться с владельцем отеля, трубки никто не берёт, возможно, указаны номера иные", -рассказала адвокат, пообещав держать всех в курсе того, как будет продвигаться расследование дела Моргенштерна-младшего.

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