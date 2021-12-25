У берегов Калифорнии мужчина погиб от нападения акулы

У берегов Калифорнии мужчина погиб от нападения акулы. Его признали мёртвым на месте происшествия.

Как сообщается в Twitter местной полиции, ЧП произошло в пятницу, 24 декабря, на побережье города Морро-Бэй.

"Управления гавани, полиции и пожарной службы отреагировали на сообщение о жертве мужского пола, обнаруженной без признаков жизни на пляже после того, как пострадавшего при нападении акулы вытащили из воды", - говорится в сообщении.

Личность погибшего ещё не установлена.

Сейчас идёт расследование. Отдыхающим запрещено купаться в течение суток.

Первый зафиксированный случай нападения акулы на человека был зафиксирован в декабре 1952 года. 17-ти летний подросток плавал в 40 метрах от берега. Внезапно акула утащила парня под воду. Друзья смогли вырвать его из пасти акулы, но мальчик скончался от потери крови.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.