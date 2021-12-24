СК и прокуратура начали проверки по факту пожара с жертвами в больнице Астрахани

Обстоятельства гибели людей на пожаре в реанимации инфекционной больницы выясняют следователи и сотрудники прокуратуры в Астрахани.

По информации регионального следственного управления СКР, в результате пожара, произошедшего 24 декабря в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги, погибли два человека.

В связи с этим сотрудники СКР начали процессуальную проверку.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

Областная прокуратура также заявила о начале проверки по факту пожара в больнице. В настоящее время в медучреждение направился прокурор Кировского района Астрахани Владимир Колчин.

Пожар в реанимационном отделении больницы имени А. М. Ничоги произошёл утром в пятницу. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные справились с огнём в 10.21.

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