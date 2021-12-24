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Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

Происшествия

Два человека стали жертвами пожара в реанимационном отделении астраханской инфекционной больницы.

Два человека погибли при пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в областной инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги на Началовском шоссе в Кировском районе города поступило к спасателям 24 декабря в 10.07.

Согласно предварительным данным, площадь пожара в реанимации составила 15 квадратных метров. В его тушении задействовали 13 человек и четыре машины.

Пожарным удалось справиться с огнём в 10.21.

По данным МЧС, в результате пожара есть пострадавшие.

Вместе с тем источник ТАСС в экстренных службах сообщил о двух погибших из-за инцидента в инфекционной больнице.

"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы", — заявил собеседник агентства.

В региональном следственном управлении СКР агентству подтвердили факт гибели двух человек.

В настоящее время обстоятельства произошедшего в больнице имени А. М. Ничоги устанавливаются.

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Автор: Владимир Васютченко
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