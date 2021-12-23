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Состояние девочки, найденной в овраге под Саратовом, остаётся тяжёлым

Стало известно о состоянии девочки, которую мать бросила раздетой в овраге

Происшествия

Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала о состоянии пятилетней Ани, которую в среду, 22 декабря, раздетой и замёрзшей обнаружили в овраге рядом с восьмилетним братом. Как информирует областная прокуратура, мальчик скончался в медицинском учреждении. По данным уполномоченного по правам ребёнка, малышка пережила клиническую смерть.

Стало известно о состоянии девочки, которую мать бросила раздетой в овраге

"Состояние крайне тяжёлое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной её откачала. Ребёнок борется за жизнь!" — написала Загородняя на своей странице в Instagram.

Уполномоченный по правам ребёнка также добавила, что врачи пытаются спасти девочку. Вместе с этим Загородняя призвала граждан помолиться за этого ребёнка.

По новой информации Следственного комитета по региону, дети оказались в овраге из-за 43-летней матери, которая разозлилась на них, поскольку они плохо себя вели. Предположительно, женщина попыталась задушить шарфом сына и дочь, после чего оставила их голыми в овраге на морозе. Возбуждено уголовное дело по факту покушения и убийства с особой жестокостью. Правоохранители задержали мать.

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Мать вынесла раздетых детей на мороз и бросила в овраг саратовского села - мальчик погиб
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
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