Под Саратовом в овраге обнаружили замёрзших раздетых детей, один ребёнок жив

В Саратовской области в сугробе нашли двух раздетых детей. Восьмилетний мальчик скончался. Его пятилетнюю сестру госпитализировали. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по региону.

По предварительной информации правоохранителей, в овраге на территории села Прокудино местные жители нашли мёртвого ребёнка и его младшую сестру. В данный момент на месте происшествия следователи и криминалисты устанавливают подробности произошедшего. Также правоохранители ищут информацию о семье пострадавших детей.

Источник РЕН ТВ рассказал, что мать не сообщала в полицию о пропаже детей. По словам собеседника журналистов, женщина занималась воспитанием одна. Детский омбудсмен по региону Татьяна Загородняя в беседе с "Саратов 24" сообщила: семья не находилась на учёте.

"Они переехали только в октябре. Семья не состояла на учёте, как находящаяся в опасном положении. Сейчас там работают профессионалы. Девочка жива, и врачи борются за её жизнь", — сказала уполномоченная по правам детей.

Местные жители заявили, что семья переехала в село примерно год назад. Соседи назвали мать замёрзших детей "гулящей". Также собеседники телекомпании подчеркнули, что женщина не хотела отдавать сына в школу.

По данным Telegram-канала SHOT, мать признала вину и пообещала встретиться с полицейскими завтра. Сейчас женщина находится в бегах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.