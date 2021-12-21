В Париже освободили двух женщин-заложниц и задержали преступника

Спецслужбы задержали мужчину, захватившего накануне в Париже двух женщин. Как пишут "Известия", об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманин.

Мужчину арестовали, пострадавших в ходе спецоперации нет.

"Спасибо агентам префектуры полиции и, в частности, BRI (бригаде розыска и реагирования)", — написал министр в Twitter.

Захват произошёл вечером 20 декабря. Мужчина был вооружён холодным оружием. Он просил о встрече с министром юстиции Франции.

Через шесть часов переговоров он отпустил одну из женщин. Вторую — через 17 часов. По некоторым данным, мужчина страдает психическими расстройствами.

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