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Иран вербально взял в заложники тысячи евреев, живущих в пределах его границ

Мир

Вице-президент Ирана Мохсен Резаи де факто "взял в заложники" десять тысяч евреев, проживающих в Иране.

Иран вербально взял в заложники тысячи евреев, живущих в пределах его границ

Об этом предупредил Институт исследований средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI) после того, как Резаи опубликовал в одном из ТГ-каналов (оппозиционны канал "Обратный отсчёт иранского режима") пост, где предупредил, что "исламский режим примет меры против 10 000 евреев, если Израиль совершит ошибку в отношении Ирана ".

Как отмечается в статье WND со ссылкой на отчёт MEMRI, слова иранского министра прозвучали "на фоне напряжённости между Ираном и Израилем и обвинений иранского режима в том, что Израиль имеет военное присутствие, направленное против Ирана в Азербайджане".

В отчёте MEMRI говорится о том что политики Ирана в прошлом угрожали гражданам Израиля и таким городам, как Тель-Авив и Хайфа, чтобы противостоять израильской угрозе, но это первый случай, когда высокопоставленный иранский чиновник угрожает евреям, которые живут в Иране тысячи лет".

В заявлении отмечается, что Резаи ранее выступал за захват 1000 американцев в заложники "для выкупа", чтобы стимулировать иранскую экономику.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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