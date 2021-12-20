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Депутата Магаданской области, обвиняемого в незаконной охоте, нашли мёртвым

Происшествия

Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко нашли мёртвым в своём офисе минувшей ночью. По сообщению регионально СК, следователи начали проверку по факту смерти.

Депутата Магаданской области, обвиняемого в незаконной охоте, нашли мёртвым

"Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", — цитирует ТАСС сообщение СУ СК РФ по Магаданской области.

По данным СМИ, ранее депутата обвиняли в незаконной охоте на гусей. В соцсетях появились фото, на которых якобы парламентарий окружён отстреленными тушками, выложенными в форме сердца на фоне надписи "Чукотка-2021". Всего "в куче" насчитали 178 птиц.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа оценил потери на сумму свыше 700 тысяч рублей.

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Охоту объявят вне закона?
Автор: Екатерина Широкова
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