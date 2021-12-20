Депутата Магаданской области, обвиняемого в незаконной охоте, нашли мёртвым

Депутата Магаданской городской думы Александра Крамаренко нашли мёртвым в своём офисе минувшей ночью. По сообщению регионально СК, следователи начали проверку по факту смерти.

"Проводим проверку по данному факту. Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", — цитирует ТАСС сообщение СУ СК РФ по Магаданской области.

По данным СМИ, ранее депутата обвиняли в незаконной охоте на гусей. В соцсетях появились фото, на которых якобы парламентарий окружён отстреленными тушками, выложенными в форме сердца на фоне надписи "Чукотка-2021". Всего "в куче" насчитали 178 птиц.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты с причинением особо крупного ущерба. Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа оценил потери на сумму свыше 700 тысяч рублей.

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