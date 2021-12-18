МВД: в информационной системе ГИБДД произошёл сбой

В федеральной информационной системе ГИБДД зарегистрировали сбой. Информацию об этом подтвердили в Министерстве внутренних дел РФ.

Как сообщается на портале "МВД медиа", в отделениях приостановлен процесс оказания услуг гражданам. Так, сотрудники из-за технических неполадок не могут регистрировать транспортные средства и выдавать водительские права. Кроме того, ограничен доступ к данным о штрафах за игнорирование ПДД.

Специалисты пытаются восстановить систему. При этом программисты ещё не знают, сколько на это уйдёт времени.

Ранее "Фонтанка" писала, что сбой затронул все регионы РФ. В ряде отделений ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области практически полностью прекратилась работа.

По информации источника ТАСС, сетевые неполадки также затронули систему регистрационно-экзаменационных подразделений.

Это уже не первый сбой в системе ГИБДД. В конце ноября сайт выдавал ошибку, когда пользователи пытались найти сведения о штрафах.

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