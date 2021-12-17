"Казанский стрелок" Галявиев рассказал, как его кормят и попросил прощения

"Казанский стрелок" Ильназ Галявиев рассказал, что в изоляторе его хорошо кормят и дают читать книги. Кроме того, подсудимому разрешают видеться с родными. Обвиняемый полностью признал вину и попросил прощения.

Суд продлил арест Галявиеву до трагически символичной даты, 11 мая.

Отвечая на вопросы, Галявиев подчеркнул, что не состоял ни в какой секте, его никто не подстрекал совершить преступление и действовал он в одиночку.

"Да, я один совершил. Никто меня не подстрекал. Ни в какой секте я не состоял… Я делал всё сам", — пояснил обвиняемый интернет-газете "Реальное время".

Парень уточнил, что на днях он разговаривал с отцом, кормят его хорошо и он ни на что не жалуется. Он полностью признал вину и попросил прощения.

"Конечно, раскаиваюсь, но эти слова не вернут погибших", — заявил Галявиев.

Ранее молодой человек уже заявлял, что раскаивается за то, что убил девять человек. Галявиеву вменяют обвинение по нескольким статьям:

убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённые общеопасным способом;

изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства;

умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

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