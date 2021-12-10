Казанский стрелок раскаялся в массовом расстреле школьников

СК выявил мотив Ильназа Галявиева, напавшего на учащихся и персонал Казанской гимназии весной этого года.

Представители Следственного комитета, изучив дело Ильняза Галявиева, пришли к выводу, что 19-летний житель Казани стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур".

11 мая Галявиев с огнестрельным оружием ворвался в среднеобразовательную школу города Казани и расстрелял девятерых человек.

"На Галявиева возбудили дело по четырём разным статьям (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)", — сообщает Telegram-канал Baza.

Потерпевшими по делу Галявиева признаны более 600 человек. "Казанский стрелок" признал вину в содеянном и раскаялся. Судебно-медицинская экспертиза показала. что Ильназ был вменяемым в момент нападения на школу. В скором времени Галявиев предстанет перед судом.

Блогер Елена Миро отреагировала на новость.

"Мне плевать, что Галявиеву всего 19. Мне плевать, на его раскаяние — оно мне не нужно. То, что он натворил, какое горе принёс людям, раскаянием и возрастом не искупить", — пишет Миро в своём "ЖЖ".

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