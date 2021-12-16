Не разъехались: в аэропорту "Шереметьево" столкнулись Boeing 777 и спецмашина

Один человек пострадал в результате инцидента с самолётом и спецмашиной в московском аэропорту "Шереметьево".

По информации источника ТАСС в авиационных службах, на территории аэропорта столкнулись пассажирский Boeing 777 и автомобиль противообледенительной обработки.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл во время движения самолёта в направлении взлетно-посадочной полосы.

Согласно сведениям источника, в результате происшествия пострадал водитель машины противообледенительной обработки.

На борту Boeing 777 никто не пострадал. Однако в связи с инцидентом самолёт, который должен был вылететь в мексиканский город Канкун, пришлось заменить на другой.

Обстоятельства случившегося в аэропорту устанавливаются.

Ранее сообщалось, что 24 ноября при посадке в Норильске выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы на расстояние около 30 метров прибывший из Челябинска пассажирский Superjet-100. В результате инцидента никто из находившихся на борту самолёта пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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