Самолёт Superjet-100 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Норильске

Обстоятельства происшествия с пассажирским самолётом Sukhoi Superjet-100 выясняют следователи в Норильске.

Согласно информации Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, авиаинцидент произошел 24 ноября с самолётом, прилетевшим из Челябинска в Норильск. При посадке Superjet-100, на борту которого находились 81 пассажир и шестеро членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы ориентировочно на 30 метров.

Сообщается, что в результате происшествия никто из находившихся на борту самолёта людей не пострадал.

В связи со случившимся сотрудники СКР начали доследственную проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка, как действиям членов экипажа, так и действиям наземных служб аэродрома", — говорится в сообщении.

В настоящее время для выяснения обстоятельств происшествия с самолётом в аэропорт Норильска направлена следственная группа Восточного межрегионального СУТ СКР.

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