В РПЦ пообещали начать проверку после взрыва в Серпуховском монастыре

Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал трагедию во Введенском Владычном монастыре в Серпухове. По словам члена Общественной палаты, РПЦ запустит проверку и окажет всестороннюю поддержку пострадавшим.

Легойда выразил сочувствие пострадавшим в ходе происшествия. По словам представителя РПЦ, все скорбят и хотят не допустить таких трагедий в будущем. Также общественник подчеркнул, что Церковь поможет всем пострадавшим и окажет им необходимое содействие.

"Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми", — написал Легойда в своём Telegram-канале.

Ранее, в понедельник, 13 декабря, в подмосковном монастыре прогремел взрыв. Пострадали восемь человек, большая часть из которых — несовершеннолетние. По предварительным данным, молодой человек так поступил из-за конфликта с преподавателями и травли. Предполагаемый преступник потерял слишком много крови и скончался.

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