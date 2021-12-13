Парень, который устроил взрыв в женском монастыре, умер от потери крови

Парень, который устроил взрыв в монастыре в Подмосковье, умер от потери крови. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови", — рассказали в правоохранительных органах.

В Серпухове сейчас работают сапёры: есть подозрение, что парень мог оставить на месте взрывные устройства.

ЧП произошло утром 13 декабря. По предварительным данным, бывший ученик гимназии хотел устроить взрыв во время утренней молитвы. Но он произошёл в тот момент, когда парень заходил в монастырь.

В результате пострадали восемь человек, в основном это дети. Версия совершённого парнем — конфликт с учителями и буллинг.

Как отметили в правоохранительных органах, Владислав Струженков "сидел" на компьютерных играх, в том числе шутерах.

"Компьютерные игры, в том числе стрелялки. Кроме того, он любил триллеры, одной из его любимых картин был фильм "Пила", — рассказал источник агентству ТАСС.

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