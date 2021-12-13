Сын актёра Максима Дрозда попал в реанимацию после драки в Москве

24-летный сын актёра Максима Дрозда Егор попал в больницу после драки в центре Москвы.

По информации источника "Известий", драка с участием сына актёра произошла в одном из баров на улице Покровка 11 декабря. Там неизвестный дважды ударил молодого человека по голове. После этого Егор упал и ещё раз ударился головой.

Сына актёра доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, а также перелом костей свода и основания черепа, в крови обнаружили алкоголь. Егора госпитализировали в реанимацию. Его состояние расценивается как тяжёлое.

Максим Дрозд подтвердил факт произошедшего с его сыном.

"Сын в больнице со сложной травмой. Прошу молиться о выздоровлении и божьей помощи Егору", — написал актёр в Instagram.

Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Москве, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого молодой человек получил травмы.