24-летный сын актёра Максима Дрозда Егор попал в больницу после драки в центре Москвы.
По информации источника "Известий", драка с участием сына актёра произошла в одном из баров на улице Покровка 11 декабря. Там неизвестный дважды ударил молодого человека по голове. После этого Егор упал и ещё раз ударился головой.
Сына актёра доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушиб головного мозга, а также перелом костей свода и основания черепа, в крови обнаружили алкоголь. Егора госпитализировали в реанимацию. Его состояние расценивается как тяжёлое.
Максим Дрозд подтвердил факт произошедшего с его сыном.
"Сын в больнице со сложной травмой. Прошу молиться о выздоровлении и божьей помощи Егору", — написал актёр в Instagram.
Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Москве, в настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, в результате которого молодой человек получил травмы.
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