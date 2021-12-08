В польской полиции заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией

В полиции Подляского воеводства сообщили, что рядом с белорусской границей силовики обнаружили тело нелегального мигранта.

По предварительным данным, мужчина был родом из Нигерии. Неподалёку от тела полицейские также нашли его рюкзак и паспорт.

"Тело обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района", — уточнили в пресс-службе полиции.

Это уже не первый случай, когда на границе находят тела погибших мигрантов. Так, 28 ноября в пограничном комитете Белоруссии информировали о том, что литовские силовики выбросили тело до смерти избитого беженца. Мужчине афро-азиатской внешности было примерно 30 лет. Полицейские устанавливают его личность.

В начале ноября к белорусско-польской границе направились несколько тысяч беженцев, в том числе женщины и дети. Они намеревались прорваться в страны Евросоюза, однако власти Польши отказались пропускать их на свою территорию.

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