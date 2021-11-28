Мигранта нашли мёртвым на границе Белоруссии и Литвы — погранкомитет

Силовики из Литвы выбросили на границу тело до смерти избитого молодого мигранта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пограничного комитета Белоруссии.

Известно, что пострадавшего обнаружили на участке заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда. Мужчине афро-азиатской внешности было примерно 30 лет. От полученных травм он скончался. Сейчас на месте происшествия работают следователи и медики. Им поручили установить точную причину и обстоятельства смерти беженца.

"Выброшенное литовскими силовиками тело избитого мигранта в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", — прокомментировали пограничники из Белоруссии.

На границе Литвы, Латвии и Польши в последнее время часто задерживают нелегальных беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Ранее главы государств обвинили в создании миграционного кризиса белорусского лидера Александра Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.