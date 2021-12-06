Один заключённый погиб, несколько пострадали при пожаре в колонии в Новгородской области
Заключённых пришлось эвакуировать из-за пожара в колонии в Новгородской области.
Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, инцидент случился в исправительной колонии №4 в Валдае.
По словам представителя управления, информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.
Источник в экстренных службах рассказал, что ЧП произошло в одноэтажном помещении штрафного изолятора.
"Эвакуировано 20 человек", — заявил собеседник агентства.
Согласно сведениям источника "Интерфакса", в результате пожара в колонии, погиб один заключённый, ещё четверо отравились продуктами горения. Им потребовалась госпитализация.
Собеседник агентства рассказал, что пожар в колонии произошёл, по предварительным данным, из-за воспламенения неучтённого электроприбора или непотушенной сигареты.
Очаг возгорания располагался возле одной из кроватей, уточнил источник.
В настоящее время обстоятельства произошедшего в ИК №4 устанавливаются.
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