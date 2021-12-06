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СМИ: один заключённый погиб, несколько пострадали при пожаре в колонии в Валдае

Происшествия

Один заключённый погиб, несколько пострадали при пожаре в колонии в Новгородской области

СМИ: один заключённый погиб, несколько пострадали при пожаре в колонии в Валдае

Заключённых пришлось эвакуировать из-за пожара в колонии в Новгородской области.

Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, инцидент случился в исправительной колонии №4 в Валдае.

По словам представителя управления, информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.

Источник в экстренных службах рассказал, что ЧП произошло в одноэтажном помещении штрафного изолятора.

"Эвакуировано 20 человек", — заявил собеседник агентства.

Согласно сведениям источника "Интерфакса", в результате пожара в колонии, погиб один заключённый, ещё четверо отравились продуктами горения. Им потребовалась госпитализация.

Собеседник агентства рассказал, что пожар в колонии произошёл, по предварительным данным, из-за воспламенения неучтённого электроприбора или непотушенной сигареты.

Очаг возгорания располагался возле одной из кроватей, уточнил источник.

В настоящее время обстоятельства произошедшего в ИК №4 устанавливаются.

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Жуткое видео: пожарные чуть не сгорели заживо в огненном кольце
Автор: Владимир Васютченко
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