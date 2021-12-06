Кандидата в президенты Франции чуть не придушили на встрече с избирателями

Первый предвыборный митинг кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в парижском пригороде Вильпент запомнится избирателям надолго, так как сторонники политика и его противники сошлись врукопашную. Досталось и самому Земмуру — на него ещё перед началом мероприятия напал некий мужчина.

Земмур направлялся на сцену, когда из толпы на него прыгнул мужчина в явной попытке придушить. Видео мгновенно разлетелось по интернету.

Служба безопасности Земмура быстро задержала этого человека и передала его полиции. Мужчина был взят под стражу по подозрению в "преднамеренном насилии”. По данным французских СМИ, злоумышленник был известен полиции в связи с его причастностью к "преступлениям общего права".

Эрик Земмур невозмутимо проследовал на сцену и выступал, как и было запланировано, перед примерно 12-тысячной толпой, несмотря на то, что, как сообщается, нападавший повредил ему запястье.

Впрочем, на мероприятии нападение на спикера было не единственным инцидентом. Сторонники Земмура в какой-то момент сошлись в жёсткой рукопашной с активистами по борьбе с расизмом. Около дюжины членов группы SOS Racisme пришли на митинг с плакатом "Нет расизму” и провоцировали драку.

Чем Эрик Земмур отличается от соперников

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур известен в первую очередь своей антииммигрантской позицией, а также обещанием вывести страну из НАТО.

Ведущий популярного ток-шоу, ставший политиком, Земмур пообещал защитить французский бизнес от американских и китайских корпораций, повысить компенсацию работникам и исключить преподавание "инклюзивности” из школьной программы.