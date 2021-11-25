ЧП на АЭС в испанской Каталонии: погиб один человек, трое - в больнице

Один рабочий погиб, еще трое были госпитализированы после утечки углекислого газа на атомной электростанции Аско в Каталонии, Испания. Инцидент произошел, когда рабочие выполняли задачи по обслуживанию противопожарной системы примерно в 7 часов вечера по местному времени.

По словам медиков скорой помощи, из троих пострадавших от вдыхания газа один находится в крайне тяжелом состоянии.

По данным местных властей, в результате инцидента не произошло выброса радиации.

"Пожарные, работавшие на месте ЧП, установили, что очаг аварии находился в четырехэтажном здании, удаленном от зоны производства атомной энергии, поэтому он не связан с какими-либо проблемами в работе электростанции или ядерным воздействием. Авария произошла, когда рабочие заправляли углекислым газом емкости противопожарной системы. При обращении с клапаном произошла утечка углекислого газа в закрытом корпусе", — пишет издание El Pais.

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