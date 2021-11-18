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Флаконы с замороженной оспой случайно нашли в медлаборатории

Происшествия

Сотрудник медицинской лаборатории в штате Пенсильвания (США) случайно обнаружил в холодильнике несколько флаконов с надписью "оспа".

Флаконы с замороженной оспой случайно нашли в медлаборатории

Об инциденте сообщает CNN со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"Замороженные флаконы с надписью «оспа» были случайно обнаружены лабораторным работником во время очистки морозильной камеры на объекте, проводящем исследования вакцин в Пенсильвании, - цитирует издание электронное письмо CDC. - Нет никаких признаков того, что кто-то подвергался воздействию их содержимого. Само содержимое флаконов кажется нетронутым."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Оспа является очень опасным вирусом со смертностью около 30%.
  • Последний случай произошел естественным образом в 1977 году в Сомали.
  • В 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила о его полной ликвидации.
  • Этот факт, названный ВОЗ "одним из самых заметных и глубоких успехов в области общественного здравоохранения в истории", стал возможным благодаря широко распространенной глобальной кампании вакцинации.
  • Тем не менее, образцы патогена до сих пор хранятся в биологических лабораториях в научных целях.

CDC считает, что, хотя нет "непосредственной" угрозы, они могут быть использованы террористами, поэтому они разработали протокол для борьбы с потенциальными утечками вируса.

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Эпидемии, изменившие ход истории. Оспа
Автор: Ольга Лебедева
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