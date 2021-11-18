Сотрудник медицинской лаборатории в штате Пенсильвания (США) случайно обнаружил в холодильнике несколько флаконов с надписью "оспа".
Об инциденте сообщает CNN со ссылкой на центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
"Замороженные флаконы с надписью «оспа» были случайно обнаружены лабораторным работником во время очистки морозильной камеры на объекте, проводящем исследования вакцин в Пенсильвании, - цитирует издание электронное письмо CDC. - Нет никаких признаков того, что кто-то подвергался воздействию их содержимого. Само содержимое флаконов кажется нетронутым."
ДЛЯ СПРАВКИ
CDC считает, что, хотя нет "непосредственной" угрозы, они могут быть использованы террористами, поэтому они разработали протокол для борьбы с потенциальными утечками вируса.
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