В останках эпохи викингов обнаружили древний штамм оспы

Палеогенетики изучили могилы викингов возрастом до 1400 лет, сохранившиеся в таких странах, как Дания, Норвения, Великобритания и Россия.

В результате они обнаружили следы вируса натуральной оспы. Это говорит о том, что оспа появилась в северной Европе за 1000 лет до первых эпидемий.

"Нам известно, что викингам удалось проникнуть во все регионы Европы, а также освоить территории далеко за ее пределами. Теперь мы знаем, что викинги распространили оспу. Здесь можно провести параллели с новым коронавирусом, который распространился по миру вместе с путешествующими людьми", — говорит профессор Эске Виллерслев из Кембриджского университета, один из авторов исследования.

Напомним, что эпидемия оспы бушевала в XVIII-XIX вв., унося каждый год до 400 тысяч жизней.

"Нам удалось выделить следы вируса натуральной оспы из останков тринадцати человек, которые жили в Гнёздово (археологический памятник недалеко от Смоленска) в X-XI веках. Тот факт, что вирус оспы был обнаружен в могилах эпохи викингов, позволяет предположить, что они были причастны к распространению болезни в Европе", — считает Александра Бужилова, глава НИИ и музея антропологии МГУ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Норвегии впервые за 100 лет раскопают погребальный корабль викингов.